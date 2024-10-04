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Авиакомпании Wizz Air отправила сотням пассажиров из Грузии оповещения об отмене рейсов

Авиакомпании Wizz Air отправила сотням пассажиров из Грузии оповещения об отмене рейсов Сотни пассажиров из Грузии получили оповещения об отмене рейсов авиакомпании Wizz Air. Это связано с технической неисправностью в системе бронирования.
Инфраструктура
4 октября 2024 г. 13:47
Авиакомпании Wizz Air отправила сотням пассажиров из Грузии оповещения об отмене рейсов

Сотни пассажиров из Грузии получили оповещения об отмене рейсов авиакомпании Wizz Air. Это связано с технической неисправностью в системе бронирования.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, в связи с этим компания распространила сообщение.

"Мы сталкиваемся с технической проблемой, затрагивающей нашу систему бронирования. В результате вы можете заметить изменения в вашем бронировании в приложении или на сайте, а также получить соответствующие уведомления", - сказано в заявлении.

По данным СМИ, 3 октября c сайта авиакомпании пропала информация о рейсах из Кутаиси в октябре-январе в направлении Брюсселя, Афин, Копенгагена, Франкфурта, Риги, Познани и Вроцлава.

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