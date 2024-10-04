Авиакомпании Wizz Air отправила сотням пассажиров из Грузии оповещения об отмене рейсов

Сотни пассажиров из Грузии получили оповещения об отмене рейсов авиакомпании Wizz Air. Это связано с технической неисправностью в системе бронирования.

Сотни пассажиров из Грузии получили оповещения об отмене рейсов авиакомпании Wizz Air. Это связано с технической неисправностью в системе бронирования.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, в связи с этим компания распространила сообщение.

"Мы сталкиваемся с технической проблемой, затрагивающей нашу систему бронирования. В результате вы можете заметить изменения в вашем бронировании в приложении или на сайте, а также получить соответствующие уведомления", - сказано в заявлении.

По данным СМИ, 3 октября c сайта авиакомпании пропала информация о рейсах из Кутаиси в октябре-январе в направлении Брюсселя, Афин, Копенгагена, Франкфурта, Риги, Познани и Вроцлава.