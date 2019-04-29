СМИ рассказали об убытках авиалиний после массового запрета Boeing 737 Max

Европейские и американские авиакомпании подсчитали, что запрет на эксплуатацию лайнеров Boeing 737 Max 8 уже обошлось им в сотни миллионов долларов, теперь компании готовы добиваться от перевозчика компенсаций.

Как передает Report со ссылкой на газета.ru, об этом пишет Business Insider.

Из-за запрета на самолеты этой модели после двух крупных аварий авиакомпании по всему миру отменили тысячи рейсов, отмечает издание. Например, компания Southwest Airlines, под управлением которой находится крупнейший в мире парк лайнеров 737 Max, заявила, что уже потеряла $200 млн в первом квартале.

В свою очередь компания American Airlines подсчитала, что запрет на полеты лайнеров обойдется ей в $350 млн, сообщал «Би-би-си». Компания отменила более 15 тыс. рейсов до августа текущего года. У American Airlines 24 самолета этой модели, у Southwest Airlines — 34, отмечает Business Insider.

Немецкие авиалинии TUI Airways сообщили, что запрет на Boeing этой модели будет стоить около €3 млн ($3,4 млн) в неделю, писала Financial Times. Если запрет продлится до сентября, то убытки составят €300 млн ($335 млн), предупреждали в компании в марте.

Издание отмечает, что после скандала с двумя катастрофами компания Boeing также понесла репутационный ущерб и финансовые потери в размере $1 млрд.

Ранее сообщалось, что США хотели запретить полеты Boeing 737 Max в 2018 году