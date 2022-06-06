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Авиабилеты из Баку в Нахчыван и в обратном направлении будут стоить 60 манатов

Авиабилеты из Баку в Нахчыван и в обратном направлении будут стоить 60 манатов Кабмин внес изменения в постановление "О предоставлении льгот лицам, летающим по маршруту Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку".
Инфраструктура
6 июня 2022 г. 20:35
Авиабилеты из Баку в Нахчыван и в обратном направлении будут стоить 60 манатов

Кабмин внес изменения в постановление "О предоставлении льгот лицам, летающим по маршруту Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку".

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Сообщается, что размер скидки на каждого пассажира, являющегося гражданином Азербайджана, снижен до 10 манатов. Отметим, что ранее данная сумма составляла 20 манатов.

Таким образом, стоимость авиабилета по маршрутам Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку устанавливается в размере 60 манатов.

"На указанных рейсах предусмотрена скидка для пассажиров ряда категорий. Так, в отношении детей в возрасте от 2 до 12 лет, детей-инвалидов в возрасте до 18-ти лет, студентов, а также инвалидов I и II группы действует скидка в размере 10 манатов", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Naxçıvan-Bakı aviareysləri üzrə güzəştlər azaldılıb, biletin qiyməti 60 manat olub

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