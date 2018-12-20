Астраханский логистический центр примет первый груз из Азербайджана к концу этого года

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Железнодорожный логистический хаб для поставок фруктов и овощей из Азербайджана, Ирана и Турции в Россию, который создается в Астрахани азербайджанской компанией KDY Logistics совместно с РЖД, примет первые грузы до конца этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал и. о. министра международных и внешнеэкономических связей Астраханской области Денис Афанасьев.

"Азербайджанская компания KDY Logistics практически завершила подготовительную фазу проекта. Мы ожидаем к концу года прибытие первой партии продукции железнодорожным транспортом. Согласования с Азербайджаном, Турцией и Ираном также прошли. Сейчас начинаются поставки с наращиванием объема – до конца 2019 года должны получить около 1 млн тонн продукции, которая придет из трех стран – Ирана, Турции и Азербайджана", – сказал Д.Афанасьев.

Он пояснил, что сейчас овощи и фрукты из Турции, Ирана и Азербайджана в основном доставляются в Россию морским путем. При этом качество продукции портится за счет того, что она впитывает влагу. При перевозке специальным железнодорожным транспортом эта проблема будет решена. Реализация проекта позволит создать в регионе около 3 тыс. рабочих мест.

Железнодорожный логистический хаб создается в районе станции Кутум (Астрахань) на площади почти 50 га, проведена реконструкция железнодорожных путей. Преимуществом хаба станет экономия средств при транспортировке продукции и сокращение сроков доставки, что имеет особое значение для скоропортящихся товаров (овощи и фрукты).

Астраханская область и Азербайджан активно сотрудничают с 2009 года. По итогам 2017 года по всем показателям внешней торговли области с Азербайджаном зафиксирован рост, внешнеторговый оборот составил более 16 млн долларов – в 4,3 раза больше, чем в 2016 году.