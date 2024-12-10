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Астраханский деловой центр в Баку построит детсад на 80 мест в Губадлинском районе

Астраханский деловой центр в Баку построит детсад на 80 мест в Губадлинском районе Астраханский деловой центр в Баку начал строительство детского сада в селе Махрузлу Губадлинского района, расположенного в Восточно-Зангезурском экономическом районе Азербайджана.
Инфраструктура
10 декабря 2024 г. 17:36
Астраханский деловой центр в Баку построит детсад на 80 мест в Губадлинском районе

Астраханский деловой центр в Баку осуществляет строительство детского сада на 80 мест в селе Махрузлу Губадлинского района (Восточно-Зангезурский экономический район).

Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Астраханской области РФ Игорь Бабушкин.

Он отметил, что инициативу строительства такого дошкольного учреждения поддержал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Село Махрузлу, где после восстановления планируют поселиться около 700 семей, и они очень остро нуждаются в инфраструктуре", - отметил губернатор.

По его словам, на данный момент строительные работы идут по графику, уже завершено возведение фундамента.

"Рассчитываю, что сдать объект мы сможем к лету следующего года. После открытия детский сад сможет принять 80 детей", - подчеркнул Бабушкин.

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Версия на азербайджанском языке Bakıdakı Həştərxan Biznes Mərkəzi Qubadlıda 80 yerlik uşaq bağçası inşa edir
Версия на английском языке Astrakhan Business Center to build 80-place kindergarten in Azerbaijan's Gubadli district

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