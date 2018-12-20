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    Прямое авиасообщение между Баку и Астраханью возобновится после 4-летнего перерыва

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Прямые рейсы между Астраханью и Баку планируется возобновить весной 2019 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сказал и.о. министра международных и внешнеэкономических связей Астраханской области Денис Афанасьев.

    "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) вновь начнут полеты после 4-летнего перерыва, подчеркнул он.

    "Полеты будут выполняться дважды в неделю. Перелет займет 1 час 30 минут - 1 час 15 минут. Сейчас обсуждаются технические вопросы и маркетинговая политика", - отметил Афанасьев.

    Он сообщил, что Turkish Airlines прекратила полеты в астраханский аэропорт: "В этом смысле бакинский аэропорт может стать точкой пересечения между Востоком и Западом".

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