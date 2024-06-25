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Астана, Москва и Пекин готовятся к запуску Единой цифровой платформы на маршруте Китай-Казахстан-Россия

Астана, Москва и Пекин готовятся к запуску Единой цифровой платформы на маршруте Китай-Казахстан-Россия Соглашение о создании Единой цифровой платформы (ЕЦП) на маршруте Китай-Казахстан-Россия будет подписано в начале июля текущего года.
Инфраструктура
25 июня 2024 г. 11:01
Астана, Москва и Пекин готовятся к запуску Единой цифровой платформы на маршруте Китай-Казахстан-Россия

Соглашение о создании Единой цифровой платформы (ЕЦП) на маршруте Китай-Казахстан-Россия будет подписано в начале июля текущего года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение “Казахстан темир жолы” (КТЖ).

“В рамках предстоящего казахстанско-китайского делового совета, запланированного на начало июля 2024 года, будет подписано Соглашение о создании ЕЦП. Эта платформа объедекнит в себе процессы таможенного оформления, электронной торговли и прочие функции”, - говорится в информации.

Ожидается, что ЕПЦ позволит значительно упростить логистику, содействовать развитию электронной торговли, упростить таможенные процедуры, снизить торговые барьеры, повысить прозрачность и эффективность цепочек поставок.

Соглашение разработано ООО "CRK Терминал", являющимся совместным предприятием АО "KTZ Express" (Казахстан), АО "Славтранс-Сервис" (Россия) и Xi'an Free Trade Port (Китай).

“ООО "CRK Терминал" также планирует привлечь к этой инициативе крупнейшие маркетплейсы, включая Alibaba, Pindouoduo и др.”, - говорится в информации.

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