Ассоциация: Получение разрешения на строительство - сложный и бюрократический процесс

Несмотря на обновление законодательной базы в сфере строительства за последнее десятилетие, в Азербайджане сохраняются серьезные пробелы.

Об этом Report сообщил председатель Ассоциации производителей строительных материалов (ATİA) Рамиз Исаев.

По его словам, основные проблемы связаны с отсутствием координации между разными структурами, медленным принятием решений и сложной процедурой выдачи разрешений.

Исаев отметил, что непрозрачность кадастровых и планировочных данных повышает риски проектов, а большое число домов и земельных участков остаются без документов: "В последние годы из-за бюрократических препятствий, связанных с назначением земель, юридический статус построенных жилых зданий и промышленных предприятий до сих пор не решен".

По его словам, пакет документов для получения разрешения слишком сложен и требует услуг профессиональных архитекторов и инженеров, что увеличивает расходы и сроки: "В частности, государственная экспертиза, требуемая для многоэтажных зданий и промышленных объектов, превращается в серьезное бюрократическое препятствие для заявителей из-за дополнительных требований к документации и условий оценки".