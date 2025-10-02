Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Ассоциация: Получение разрешения на строительство - сложный и бюрократический процесс

    Инфраструктура
    • 02 октября, 2025
    • 18:02
    Ассоциация: Получение разрешения на строительство - сложный и бюрократический процесс

    Несмотря на обновление законодательной базы в сфере строительства за последнее десятилетие, в Азербайджане сохраняются серьезные пробелы.

    Об этом Report сообщил председатель Ассоциации производителей строительных материалов (ATİA) Рамиз Исаев.

    По его словам, основные проблемы связаны с отсутствием координации между разными структурами, медленным принятием решений и сложной процедурой выдачи разрешений.

    Исаев отметил, что непрозрачность кадастровых и планировочных данных повышает риски проектов, а большое число домов и земельных участков остаются без документов: "В последние годы из-за бюрократических препятствий, связанных с назначением земель, юридический статус построенных жилых зданий и промышленных предприятий до сих пор не решен".

    По его словам, пакет документов для получения разрешения слишком сложен и требует услуг профессиональных архитекторов и инженеров, что увеличивает расходы и сроки: "В частности, государственная экспертиза, требуемая для многоэтажных зданий и промышленных объектов, превращается в серьезное бюрократическое препятствие для заявителей из-за дополнительных требований к документации и условий оценки".

    Рамиз Исаев ATİA разрешение на строительство
    Assosiasiya sədri: "Tikintiyə icazə almaq mürəkkəb və bürokratik prosesdir"

    Последние новости

    18:49
    Фото

    Президент Азербайджана встретился с премьером Нидерландов в Копенгагене - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:47

    На станции метро "Гянджлик" зарегистрирован рекордный пассажиропоток из-за матча "Карабаха"

    Инфраструктура
    18:46

    Фон дер Ляйен и Пашинян обсудили предстоящий саммит Европейского политического сообщества в Ереване

    Внешняя политика
    18:33

    Кобахидзе: Отношения с Азербайджаном нужно развивать

    Внешняя политика
    18:20
    Фото

    Азербайджан и Узбекистан совместно примут молодежный чемпионат мира по футболу

    Индивидуальные
    18:18

    III Игры СНГ: 6 азербайджанских боксеров вышли в финал

    Индивидуальные
    18:12

    Президент Европарламента приветствовала соглашение между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    18:07
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с президентом Франции в Копенгагене

    Внешняя политика
    18:02

    Ассоциация: Получение разрешения на строительство - сложный и бюрократический процесс

    Инфраструктура
    Лента новостей