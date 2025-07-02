Асан Джакишев: Казахстан укрепляет статус ключевого транзитного узла в регионе

Казахстан усиливает свои позиции в качестве ключевого транзитного узла в регионе.

Казахстан усиливает свои позиции в качестве ключевого транзитного узла в регионе.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил заместитель председателя Внешней торговой палаты Казахстана Асан Джакишев в ходе шестого бизнес-форума Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проходящего в городе Шуша.

По его словам, транспортно-логистическая сфера Казахстана остается важнейшим транзитным звеном: "Страна активно развивает инфраструктуру по направлениям север-юг и восток-запад".

Он отметил, что морские порты Актау и Курык, сухой порт Харгос, а также масштабные проекты по модернизации железнодорожной сети создают благоприятные условия для наращивания объемов транзита и оптимизации цепочек поставок.

"Особое внимание Казахстан уделяет Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). В 2024 году объем перевозок по этому направлению достиг 4,5 млн тонн. В настоящее время ведется активная работа по цифровизации логистики, унификации процедур, привлечению инвестиций в инфраструктурные узлы и формированию надежной базы для развития маршрута", - сказал он.

В то же время, по его словам, Казахстан придает особое значение обеспечению транспортной связанности с Южной Азией. Афганистан рассматривается как перспективный партнер в рамках инфраструктурных, торговых и гуманитарных инициатив, а также как важное звено региональной стабильности, добавил Джакишев.