​ASK: Транзитные перевозки через Азербайджан обходятся дорого

Перевозка одной партии груза через Иран значительно дешевле, чем через Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом рассказал Камран Габибов, председатель комиссии по транспорту и логистике, действующей при Конфедерации предпринимателей Азербайджана (ASK).

По его словам, Азербайджан должен всегда сохранять свою привлекательность как транзитная страна: "Очень большой поток товаров стран Центральной Азии движется в обход нашей страны, хотя мы находимся ближе всего к ним. Например, товары, импортируемые из Америки в Центральную Азию, перевозятся через Россию, Польшу и страны Балтии. Чем короче расстояние, тем дешевле обходится транспортировка. По морю мы ближе к Центральной Азии, но наша перевозка дороже. Проблема неоднократно поднималась".

Он также прокомментировал озвучиваемые мнения об улучшение системы страхования грузоперевозок через Азербайджан: "Страховые тарифы не очень высоки. Страхование товара стоимостью в 100 тыс. долларов обходится в 400 долларов, что составляет 0,4% стоимости груза. Мы разъясняем все правила и рабочий процесс нашим клиентам. Я согласен с тем, что существует острая необходимость в обучении сотрудников на международном уровне. Мы не умеем оценивать международные перевозки и страхование таких грузов. Компании-покупатели теперь рассматривают страхование как лишние расходы, хотя страхование грузов является обязательным условием и позволяет рассчитать риски".