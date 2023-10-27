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Асеф Гаджиев: Кратчайший путь транспортировки нефти и газа в Европу будет через Зангезур

Асеф Гаджиев: Кратчайший путь транспортировки нефти и газа в Европу будет через Зангезур Кратчайший путь транспортировки нефти и газа из Средней Азии в Европу будет через Зангезурский коридор.
Инфраструктура
27 октября 2023 г. 18:05
Асеф Гаджиев: Кратчайший путь транспортировки нефти и газа в Европу будет через Зангезур

Кратчайший путь транспортировки нефти и газа из Центральной Азии в Европу будет через Зангезурский коридор.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Асеф Гаджиев заявил журналистам в рамках 42-го заседания Генассамблеи организации в Баку.

По его словам, по коридору могут быть организованы различные перевозки.

"В настоящее время через Азербайджан проходят основные транспортные коридоры", - добавил он.

Напомним, что на сегодняшнем заседании обсуждены бюджет Генеральной ассамблеи ОЧЭС-URTA на 2024 год, рабочая программа организации на следующий год.

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Версия на азербайджанском языке Asəf Hacıyev: "Neft-qazın Avropaya daşınmasının ən qısa yolu Zəngəzurdan olacaq"

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