Асеф Гаджиев: Кратчайший путь транспортировки нефти и газа в Европу будет через Зангезур

Кратчайший путь транспортировки нефти и газа из Средней Азии в Европу будет через Зангезурский коридор.

Кратчайший путь транспортировки нефти и газа из Центральной Азии в Европу будет через Зангезурский коридор.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Асеф Гаджиев заявил журналистам в рамках 42-го заседания Генассамблеи организации в Баку.

По его словам, по коридору могут быть организованы различные перевозки.

"В настоящее время через Азербайджан проходят основные транспортные коридоры", - добавил он.

Напомним, что на сегодняшнем заседании обсуждены бюджет Генеральной ассамблеи ОЧЭС-URTA на 2024 год, рабочая программа организации на следующий год.