ASCO: Завершились ремонтные работы танкера "Зангезур"

Завершился доковый ремонт танкера "Зангезур", принадлежащего Торговому флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).
Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, ремонтные работы, проведенные на судоремонтно-строительном заводе "Зых", были выполнены в короткие сроки.
Во время ремонта были очищены и окрашены подводные и надводные части танкера, а также механизмы в машинном отделении и главная палуба судна, проведены корпусно-сварочные и электромонтажные работы.
После завершения ремонта танкер успешно прошел морские испытания и в ближайшие дни будет привлечен к перевозкам сырой нефти из Туркменистана.
Танкер "Зангезур" имеет длину 149,9 метра, ширину 17,3 метра и полную грузоподъемность 13,8 тысячи тонн.