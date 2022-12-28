ASCO запустит мобильное приложение

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) с 1 января будущего года запустит мобильное приложение MyASCO.

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) с 1 января будущего года запустит мобильное приложение MyASCO.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ASCO Рауф Велиев.

"Мы проделали немало работы в плане цифровизации и продолжаем ее. В мобильном приложении моряки смогут получить доступ к необходимой информации, вплоть до меню в наших столовых", - отметил Велиев.

Кроме того, председатель сообщил, что уже 8 лет ASCO заканчивает год с прибылью: "Когда я пришел сюда, я обещал нашим сотрудникам, что через год компания выйдет в прибыль, в противном случае я подам в отставку. К счастью, с 2014 года ЗАО каждый год заканчивает с прибылью. В настоящее время в водах мирового океана плавают 15 наших судов".