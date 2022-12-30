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ASCO запустил мобильное приложение для сотрудников

ASCO запустил мобильное приложение для сотрудников ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство“ (ASCO) запустило мобильное приложение My ASCO – электронный кабинет для сотрудников.
Инфраструктура
30 декабря 2022 г. 14:35
ASCO запустил мобильное приложение для сотрудников

ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство“ (ASCO) запустило мобильное приложение My ASCO – электронный кабинет для сотрудников.

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

Выступая на мероприятии, председатель организации Рауф Велиев оценил запуск My ASCO как успешный шаг в направлении цифровизации. Он отметил, что приложение упростит доступ сотрудников к электронным услугам.

My ASCO был разработан с целью перехода ряда услуг для сотрудников на цифровую платформу, обеспечения простоты использования и оперативности.

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Версия на азербайджанском языке Фото“My ASCO” mobil tətbiqi istifadəyə verilib

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