ASCO запустил мобильное приложение для сотрудников

ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство“ (ASCO) запустило мобильное приложение My ASCO – электронный кабинет для сотрудников.

ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство“ (ASCO) запустило мобильное приложение My ASCO – электронный кабинет для сотрудников.

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

Выступая на мероприятии, председатель организации Рауф Велиев оценил запуск My ASCO как успешный шаг в направлении цифровизации. Он отметил, что приложение упростит доступ сотрудников к электронным услугам.

My ASCO был разработан с целью перехода ряда услуг для сотрудников на цифровую платформу, обеспечения простоты использования и оперативности.