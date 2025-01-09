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ASCO ввело в эксплуатацию очередное крупнотоннажное судно с неограниченной дальностью плавания

ASCO ввело в эксплуатацию очередное крупнотоннажное судно с неограниченной дальностью плавания ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), основываясь на результатах рыночных исследований, включило в свой флот очередной танкер типа Aframax с неограниченной дальностью плавания, ранее эксплуатируемый компанией Capital Maritime and Tr
Инфраструктура
9 января 2025 г. 11:41
ASCO ввело в эксплуатацию очередное крупнотоннажное судно с неограниченной дальностью плавания

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) включило в свой флот очередной танкер типа Aframax с неограниченной дальностью плавания, ранее эксплуатируемый компанией Capital Maritime and Trading Corp.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

В связи с передачей танкера представители ASCO и компании Capital Maritime and Trading Corp подписали соответствующие документы.

Новый танкер имеет дедвейт 115 500 т, длина судна составляет 249,95 м, ширина - 44 м, высота борта - 21,2 м. Скорость судна составляет до 16 узлов. Танкер построен в соответствии с последними стандартами для обеспечения безопасной и эффективной транспортировки нефти и нефтепродуктов, соответствует международным экологическим требованиям, экономичен в потреблении топлива и оснащен передовыми системами безопасности.

Приобретение этого танкера было профинансировано за счет прибыли компании, средств, полученных от размещения облигаций на внутреннем рынке, а также кредитов, привлеченных в местных банках.

Отметим, что судно по контракту передано в тайм-чартер сроком на 3 года бразильской национальной нефтегазовой компании Petrobras.

После передачи танкер успешно доставил первый груз из Бразилии в Сингапур и Малайзию. В ближайшие дни планируется рейс из Малайзии в Саудовскую Аравию.

Напомним, что с 2023 года в международных водах было введено в эксплуатацию 7 крупнотоннажных судов, включая пять танкеров типа Aframax и два сухогруза типа Handysize. 4 из этих танкеров были приобретены совместным предприятием, созданным ASCO и SOCAR.

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Версия на английском языке ФотоASCO introduces another large-capacity vessel with unlimited navigation capabilities
Версия на азербайджанском языке ФотоASCO məhdudiyyətsiz üzmə imkanlarına malik növbəti iritutumlu gəmisini istismara verib

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