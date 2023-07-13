ASCO: Верхний модуль платформы "Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1

Верхний модуль платформы "Центрально-Восточный Азери” (ACE), на участке ATA (Amec - Tekfen - Azfen) yard, был загружен на баржу STB-1 ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство“ (ASCO) для доставки к месту операции в море.

Верхний модуль платформы "Центрально-Восточный Азери” (ACE), на участке ATA (Amec - Tekfen - Azfen) yard, был загружен на баржу STB-1 ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство“ (ASCO) для доставки к месту операции в море.

Об этом Report сообщили в ASCO.

По информации, вес верхнего модуля платформы ACE составляет 19 600 тонн, а высота - 36 метров.

В прошлом году на барже STB-1 проведены необходимые модификации для эксплуатации в рамках проекта "Центрально-Восточный Азери”.

Самая большая баржа Каспийского моря - STB-1 имеет длину 163 метра, ширину 45 метров, грузоподъемность на борту 18 000 тонн.