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ASCO: Верхний модуль платформы "Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1

ASCO: Верхний модуль платформы "Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1 Верхний модуль платформы "Центрально-Восточный Азери” (ACE), на участке ATA (Amec - Tekfen - Azfen) yard, был загружен на баржу STB-1 ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство“ (ASCO) для доставки к месту операции в море.
Инфраструктура
13 июля 2023 г. 11:05
ASCO: Верхний модуль платформы Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1

Верхний модуль платформы "Центрально-Восточный Азери” (ACE), на участке ATA (Amec - Tekfen - Azfen) yard, был загружен на баржу STB-1 ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство“ (ASCO) для доставки к месту операции в море.

Об этом Report сообщили в ASCO.

По информации, вес верхнего модуля платформы ACE составляет 19 600 тонн, а высота - 36 метров.

В прошлом году на барже STB-1 проведены необходимые модификации для эксплуатации в рамках проекта "Центрально-Восточный Азери”.

Самая большая баржа Каспийского моря - STB-1 имеет длину 163 метра, ширину 45 метров, грузоподъемность на борту 18 000 тонн.

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Версия на азербайджанском языке ФотоASCO: "Azəri-Mərkəzi-Şərqi” platformasının üst modulu “STB-1” barjına yüklənib"

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