О нас
Report Georgia
Аудио новости

ASCO: В Суэцком канале не плавают наши суда

ASCO: В Суэцком канале не плавают наши суда Закрытие Суэцкого канала не оказало никакого влияния на суда Азербайджана, плавающие в международных водах.
Инфраструктура
29 марта 2021 г. 16:11
ASCO: В Суэцком канале не плавают наши суда

Закрытие Суэцкого канала не оказало никакого влияния на суда Азербайджана, плавающие в международных водах.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили из пресс-службы ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

"Суда, принадлежащие ASCO, не плавают на территории этого канала. Наша деятельность во внешних водах была возобновлена после долгого перерыва в 2014 году с приобретением судов “Узеир Гаджибейли” и “Натаван”. В настоящее время в бассейнах Черного и Средиземного морей под флагом Азербайджана плавают 11 судов, принадлежащих ASCO. Из них 3 танкера и 8 сухогрузов”, - отмечается в сообщении.

Напомним, что контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, заблокировав движение.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ASCO: Süveyş kanalında gəmimiz üzmür

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
29 марта 2021 г. 10:47
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
29 марта 2021 г. 09:49
Эксперт: Если Армения не передаст карты минных полей добровольно, предоставит их через суд
Эксперт: Если Армения не передаст карты минных полей добровольно, предоставит их через суд
26 марта 2021 г. 16:25
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
26 марта 2021 г. 10:54
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
25 марта 2021 г. 11:00
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
Сара Майкл: ВБ будет рад принять участие в восстановлении Карабаха - ЭКСКЛЮЗИВ
22 марта 2021 г. 18:24
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене
22 марта 2021 г. 10:00
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
20 марта 2021 г. 11:15
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
19 марта 2021 г. 18:34
Украина готова содействовать восстановлению инфраструктуры освобожденных земель Азербайджана
Украина готова содействовать восстановлению инфраструктуры освобожденных земель Азербайджана
19 марта 2021 г. 10:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi