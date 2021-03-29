ASCO: В Суэцком канале не плавают наши суда

Закрытие Суэцкого канала не оказало никакого влияния на суда Азербайджана, плавающие в международных водах.

Закрытие Суэцкого канала не оказало никакого влияния на суда Азербайджана, плавающие в международных водах.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили из пресс-службы ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

"Суда, принадлежащие ASCO, не плавают на территории этого канала. Наша деятельность во внешних водах была возобновлена после долгого перерыва в 2014 году с приобретением судов “Узеир Гаджибейли” и “Натаван”. В настоящее время в бассейнах Черного и Средиземного морей под флагом Азербайджана плавают 11 судов, принадлежащих ASCO. Из них 3 танкера и 8 сухогрузов”, - отмечается в сообщении.

Напомним, что контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, заблокировав движение.