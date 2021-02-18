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ASCO отправила на переработку около 2 тыс. тонн металла

ASCO отправила на переработку около 2 тыс. тонн металла Во время операций в рамках существующих возможностей предпринимаются необходимые превентивные меры для предотвращения нанесения вреда на окружающую среду
Инфраструктура
18 февраля 2021 г. 12:48
ASCO отправила на переработку около 2 тыс. тонн металла

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) постоянно уделяет внимание снижению до минимума негативного воздействия жидких и твердых выбросов, формирующихся в результате эксплуатации судов и деятельности прибрежных объектов, на источники воды, грунт и атмосферу.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, во время операций в рамках существующих возможностей предпринимаются необходимые превентивные меры для предотвращения нанесения вреда на окружающую среду.

По итогам 2020 года 102,53 м3 пластмассы, 808,97 м3 пищевых отходов, 659,52 м3 бытовых отходов (ветоши, бумажно-картонных, стеклянных, металлических и других отходов), 113,755 м3 эксплуатационных отходов, 5,359 м3 электронных отходов, 77 м3 шлама, остатков нефти, 5 542 м3 подсланевых льяльных вод, 98 393,8 м3 хозяйственно-бытовых сточных вод были удалены с судов ASCO и наших территории путем сдачи на основе договора опытным специалистам и сертифицированным учреждениям, обладающим техническими ресурсами.

В этот период 159,8 м3 нефтешлама, образующегося на дне резервуаров, 10,119 тонн сгоревшего формовочного песка, 1473,15 тонны абразива (смеси ржавчины, краски, гравия и песка, удаленных с корпуса судна), 75 428,84 тонн хозяйственно-бытовых сточных вод, 1 308 тонн подсланевых льяльных нефтесодержащих вод, 175,755 тонн смазочного масла, 4 968,502 м3 бытовых отходов (бумага и картон, дерево, ветошь, стекло, металл, бутылки и т.д.), 1 352,2 м3 пищевых отходов, 315,2 м3 полимерных и пластмассовых отходов, 126,31 м3 маслянистых и нефтесодержащих отходов, 117,85 м3 различных резиновых отходов, 43 аккумуляторов и гальванических элементов, 663 ,04 м3 эксплуатационных отходов, 15,408 м3 электронных отходов, 8,57 м3 медицинских отходов с приморских объектов ASCO были также сданы соответствующим образом.

Помимо этого, за указанный период с поверхности акватории Приморского национального парка и прибрежной деятельности Общества было собрано и сдано 64,37 м3 предметов различного размера.

В целом, в 2020 году 1 866,106 тонн черного металлолома и 17,965 цветного металла было отправлено на переработку.

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