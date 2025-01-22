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ASCO: В 2024 году отремонтировано 1088 судов

ASCO: В 2024 году отремонтировано 1088 судов На действующих в составе ASCO предприятиях - заводе по ремонту и строительству судов "Зых" и заводе по ремонту судов "Бибиэйбат", в 2024 году выполнены работы по ремонту 1088 судов.
Инфраструктура
22 января 2025 г. 16:53
ASCO: В 2024 году отремонтировано 1088 судов

На действующих в составе ASCO предприятиях - заводе по ремонту и строительству судов "Зых" и заводе по ремонту судов "Бибиэйбат", в 2024 году выполнены работы по ремонту 1088 судов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO).

В пароходстве отметили, что из общего числа (899) ремонтных работ 870 относятся к межрейсовому навигационному ремонту, 8 - к капитальному ремонту, 20 - к доковому и 1 - к текущему. Эти работы выполнены на заводе по ремонту и строительству судов "Зых". На заводе "Бибиэйбат" выполнено 100 межрейсовых навигационных ремонтов, 17 - капитальных, 54 - доковых и 18 - текущих.

В 2024 году на ремонт поступило 27 судов, принадлежащих другим организациям.

Всего за последние пять лет на судоремонтных заводах ASCO выполнено 4707 ремонтных работ. Из них 195 судов принадлежали сторонним организациям.

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Версия на английском языке ASCO: 1,088 ships repaired and returned to operation in 2024
Версия на азербайджанском языке ASCO təmir etdiyi gəmilərin sayını açıqlayıb

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