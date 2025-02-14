ASCO увеличило объем грузоперевозок во всех сегментах

Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) в январе увеличило объем грузоперевозок во всех сегментах по сравнению с показателем прошлого года.

Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) в январе увеличило объем грузоперевозок во всех сегментах по сравнению с показателем прошлого года.

Как сообщили Report в ASCO, наибольший рост зафиксирован в сегменте перевозок сухих грузов. В январе 2024 года было перевезено 60 196 тонн, тогда как в этом году показатель увеличился втрое - до 180 506 тонн.

Рост также зафиксирован в сегменте танкерных перевозок - 328 533 тонны в январе 2024 года и 359 362 тонны (+9,4%) в этом году.

Объем перевозок вагонов также вырос на 2,76% с 2 688 единиц в прошлом году до 2 762 в январе этого года.

Значительный рост зафиксирован в сегменте перевозок грузового автотранспорта. В январе 2024 года было перевезено 2 980 грузовых автомобилей, а в январе 2025 года – 4 139, что на 38,9% больше.