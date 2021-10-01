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ASCO: Судно "Нарва" спустили на воду после модернизации

ASCO: Судно "Нарва" спустили на воду после модернизации Проведены работы по ремонту и модернизации судна-земснаряда "Нарва", принадлежащего Нефтяному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).
Инфраструктура
1 октября 2021 г. 11:29
ASCO: Судно Нарва спустили на воду после модернизации

Проведены работы по ремонту и модернизации судна-земснаряда "Нарва", принадлежащего Нефтяному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, капитальный ремонт и модернизация судна, которое эксплуатируется с 1966 года, произведены на судоремонтном заводе "Биби-Эйбат".

Во время ремонта была произведена замена двух главных двигателей типа KSSM6 на капитально отремонтированные двигатели типа 6ЧРПН 36/45. Также заново установлены оборудования, обслуживающие эти двигатели и система защиты управления, осуществлена замена стояночного генератора мощностью 100 кВт на дизельный генератор мощностью 150 кВт. На судне установлен новый дизель-генератор для управления вспомогательным рулевым устройством, произведена замена старого электродвигателя на новый, обновлены системы электрического управления. Помимо этого, 2 воздушных компрессора 2OK1Э заменены на воздушные компрессоры WL-33, а сепараторы топлива и масла DELAVAL – на сепараторы топлива и масла типа СЦ 1,5. Осуществлен капитальный ремонт 2 насосов для земснаряда, полностью обновлены 600 мм-й трубопровод и клинкетные задвижки, а 4-тонный резервуар для сбора и сдачи сточных вод заменен на резервуар вместимостью 28 тонн.

Помимо этого, полностью отремонтированы и в ряде случаев заменены трубопроводы в каютах, машинном и насосном отделениях, а также большое количество металлических пластин в подводных частях, внутренних отсеках и палубах.

Из-за трудностей, возникающих при механическом управлении рулевым устройством, система была обновлена. В настоящее время рулевое управление осуществляется электрогидравлическим управлением.

Наравне с этим, установлены новые крышки люков грузовых отсеков, гидравлические устройства для подъема этих крышек и трубопроводы высокого давления системы управления, а также капитально отремонтированы грузоподъемные механизмы, используемые для всасывания грязи (или грунта). Полностью отремонтированы электрораспределительные устройства, средства связи, электрорадионавигационное оборудование и электродвигатели.

После подъема на верфь осуществлена замена непригодных частей корпуса, отремонтированы движительно-рулевой комплекс, донно-боковые арматуры и протекторы, абразивным песком произведена чистка подводной и надводной частей судна и осуществлена покраска. Комнаты, предназначенные для экипажа оснащены необходимой мебелью, а санузлы и столовая капитально отремонтированы.

После завершения ремонта механизмов и электрооборудования корабль успешно прошел испытания в море и был сдан в эксплуатацию.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın “Narva” torpaqsovuran gəmisi modernləşdirilib

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