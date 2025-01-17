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ASCO с 2013 года ввело в эксплуатацию 35 судов

ASCO с 2013 года ввело в эксплуатацию 35 судов 15:42
Инфраструктура
17 января 2025 г. 16:00
ASCO с 2013 года ввело в эксплуатацию 35 судов

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) с 2013 года ввело в эксплуатацию 35 современных судов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на морское пароходство.

Из них 5 танкеров, один танкер типа "Aframax", 8 универсальных сухогрузов, 2 сухогруза типа "Handysize", 2 парома типа "RoPax", одно буксирное судно обеспечения, 7 судов обеспечения, один портовый буксир, 3 пассажирских судна и 5 буксиров малой вместимости.

В 2018-2023гг ASCO приняло в эксплуатацию 6 новых судов, включая 2 парома "RoPax" и 4 танкера. В 2022–2024 годах общество разместило заказы на 13 новых судов, включая один "RoPax", 3 химических танкера грузоподъемностью 8000 тонн каждый, 3 скоростных пассажирских судна, 4 водолазных судна и 2 сухогруза грузоподъемностью 9800 тонн.

"Проекты судов были разработаны с учетом энергоэффективности и минимального воздействия на окружающую среду, а сдача новых судов запланирована в ближайшие 2–3 года", - подчеркивает ASCO.

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Версия на азербайджанском языке ФотоASCO-nun indiyə qədər istismara verdiyi gəmilərin sayı açıqlanıb

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