ASCO разослал штормовое предупреждение судам, плавающим в Каспийском море

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) направило предупреждение всем судам, плавающим в Каспийском море.

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) разослало предупреждение всем судам, плавающим в Каспийском море.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь ЗАО Мехман Мехтиев.

"С дневных часов 9 октября до утра 10 октября в акватории Каспийского моря ожидается усиление северо-западного-северного ветра до 18-23 м\с, местами до 25-30 м\с, в открытом море порывы ветра достигнут 33-35 м\с. Высота волн составит 2-4 метра, местами 4,5-6,5 метра", - говорится в сообщении.

Судам поручено обеспечить меры безопасности в связи с наблюдающейся непогодой.