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ASCO готовится работать в Балтийском и Северном морях

ASCO готовится работать в Балтийском и Северном морях Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) постоянно принимает меры по расширению своей деятельности в зарубежных водах и устранению зависимости от одного рынка. Работу в этом направлении планируется вести по поручению Президента Ильхама Алиева
Инфраструктура
18 октября 2021 г. 21:39
ASCO готовится работать в Балтийском и Северном морях

Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) постоянно принимает меры по расширению своей деятельности в зарубежных водах и устранению зависимости от одного рынка. Работу в этом направлении планируется вести по поручению Президента Ильхама Алиева в соответствии со Стратегическим планом развития пароходства.

Об этом Report сообщили в ASCO.

ASCO уже 7 лет эксплуатирует суда в международных водах за пределами Каспийского моря. В частности, в 2014 году впервые были введены в эксплуатацию сухогрузы "Натаван" и "Узеир Гаджибейли" в иностранных водах, а в последующие годы ряды этих судов пополнялись. В настоящее время как сухогрузные, так и танкерные суда ASCO перевозят грузы в Черном и Средиземном бассейнах.

Чтобы расширить деятельность ASCO за пределы Каспийского моря, международные рынки регулярно изучаются и оцениваются потенциальные области деятельности. В этом контексте ASCO вместе с McKinsey, ведущей международной консалтинговой фирмой, разработали стратегию расширения своей деятельности в Каспийском бассейне до 2030 года, охватывающую период до 2030 года.

Согласно стратегии, помимо Черного и Средиземного бассейнов, ASCO готовится работать в Балтийском и Северном морях. Для этого были детально проанализированы эти рынки, типы судов, которые могут быть задействованы для перевозки грузов, требования к судам для работы в этих бассейнах и другие важные аспекты.

Конечно, для выхода на эти рынки в этих бассейнах действуют строгие требования к классификационным обществам, портам захода судов и другим соответствующим регулирующим органам, включая требования флага. В настоящее время ASCO работает в этом направлении, и в соответствии с политикой снижения зависимости от одного рынка, в этих бассейнах планируется спустить несколько судов. Чтобы обеспечить конкурентоспособность ASCO на этих рынках, оптимизировать эксплуатационные расходы, устранить любые возможные ограничения, ведется подготовка в соответствии с требованиями, включая требования флага. В зависимости от льготных условий эксплуатации судов эти суда экспортируются в Европу (Португалия, Мальта и др.).

Одной из основных целей ASCO является расширение своей деятельности в Каспийском бассейне и, таким образом, увеличение доходов страны за счет экспорта услуг местного судоходства.

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Версия на азербайджанском языке ASCO gəmiləri Baltik və Şimal dənizlərində yükdaşıma həyata keçirəcək

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