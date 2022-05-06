ASCO предупредил плавающие на Каспии суда в связи с сильным ветром

В связи с ветреными погодными условиями ЗАО “Азербайджанское каспийское морское пароходство” (ASCO) направило предупреждение всем судам, плавающим на Каспии.

В связи с ветреными погодными условиями ЗАО “Азербайджанское каспийское морское пароходство” (ASCO) направило предупреждение всем судам, плавающим на Каспии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Отметим, что с вечера 6 мая до утра 8 мая в акватории Каспийского моря ожидается усиление порывов северо-западного и северного ветра до 18-23 м/с, временами до 25-30 м/с, в открытом море - до 33 м/с.

В предупреждении отмечено, что капитанам судов, стоящих в портах и на якоре в эти дни, поручено обеспечить их безопасную стоянку.