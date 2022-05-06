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ASCO предупредил плавающие на Каспии суда в связи с сильным ветром

ASCO предупредил плавающие на Каспии суда в связи с сильным ветром В связи с ветреными погодными условиями ЗАО “Азербайджанское каспийское морское пароходство” (ASCO) направило предупреждение всем судам, плавающим на Каспии.
Инфраструктура
6 мая 2022 г. 13:01
ASCO предупредил плавающие на Каспии суда в связи с сильным ветром

В связи с ветреными погодными условиями ЗАО “Азербайджанское каспийское морское пароходство” (ASCO) направило предупреждение всем судам, плавающим на Каспии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Отметим, что с вечера 6 мая до утра 8 мая в акватории Каспийского моря ожидается усиление порывов северо-западного и северного ветра до 18-23 м/с, временами до 25-30 м/с, в открытом море - до 33 м/с.

В предупреждении отмечено, что капитанам судов, стоящих в портах и на якоре в эти дни, поручено обеспечить их безопасную стоянку.

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Версия на азербайджанском языке ASCO: "Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq göndərilib"

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