ASCO предупредил плавающие на Каспии суда о сильном ветре

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Все суда Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO), плавающие в акватории Каспийского моря, предупреждены об ожидаемых погодных условиях на Каспии со второй половины дня 9 января по первую половину дня 10 января.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ASCO.

В предупреждении говорится о необходимости обеспечить принятие превентивных мер безопасности в связи с погодными условиями, а также нахождение кораблей в безопасном убежище в указанный период. Капитанам и главным механикам кораблей, стоящих в портах и на якорях в ветреную погоду, поручено находиться на судне и обеспечивать безопасную стоянку судов.

Кроме того, курсирующие по морю корабли должны заранее спланировать движение в убежище с учетом ожидаемых погодных условий.