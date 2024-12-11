ASCO подготовило отчет о деятельности за 2019–2023гг

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ЗАО "Азербайджанского каспийского морского пароходства" (ASCO) подготовило отчет о деятельности за 2019–2023гг.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

В отчете представлена информация об истории компании, ее миссии и стратегических целях, а также об операционных и финансовых показателях, организационной структуре, ключевых направлениях деятельности флота и основных маршрутах.

Кроме того, в документе детально изложены меры, направленные на повышение операционной эффективности и прибыльности общества, поддержки клиентов, оптимизации деятельности, соблюдения стандартов охраны труда и техники безопасности в ASCO, защиты окружающей среды, управления человеческими ресурсами, внедрения принципов корпоративного управления и выполнения обязательств в рамках корпоративной социальной ответственности.

Отчет размещен на официальном сайте ASCO на азербайджанском и английском языках.