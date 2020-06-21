ASCO поддержало азербайджанских моряков в Мавритании

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) оказало поддержку четырем азербайджанским морякам, столкнувшимся с трудностями в Исламской Республике Мавритания.

Об этом сообщили Report из ASCO.

Гостиничные расходы, накопившиеся в связи с пребыванием наших соотечественников в Мавритании, и соответствующая сумма, необходимая для их возвращения в страну, были переведены на счет одного из этих граждан.

В связи с пандемией коронавируса сотрудники ASCO, в том числе представители Министерства иностранных дел Азербайджана, Государственного комитета по работе с диаспорой, Государственного морского агентства, поддерживали связь с нашими гражданами в Мавритании и принимали соответствующие меры для устранения их проблем.

21 июня моряки были доставлены в Турцию чартерным рейсом. В аэропорту Стамбула их встретили сотрудники представительства ASCO в Турции и разместили в отеле. Ожидается, что моряки вернутся в Азербайджан чартерным рейсом в ближайшие дни.

Моряки поблагодарили правительство Азербайджана за помощь в решении их проблем.

Напомним, что 4 азербайджанских моряка - капитан Ровшан Абдуллаев, главный механик Микаил Микаилов, помощники капитана Ариф Аскеров и Фарадж Алиев были доставлены в Турцию для трудоустройства, а оттуда - в Мавританию.

Однако обещания не были выполнены, и после того, как границы были закрыты из-за пандемии коронавируса, они столкнулись с финансовыми проблемами.