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ASCO опубликовала показатели грузоперевозок за прошлый год

ASCO опубликовала показатели грузоперевозок за прошлый год В 2023 году танкерами ЗАО “Азербайджанское каспийское морское пароходство” (ASCO) было перевезено 4,9 млн тонн грузов.
Инфраструктура
24 января 2024 г. 14:47
ASCO опубликовала показатели грузоперевозок за прошлый год

В 2023 году танкерами ЗАО “Азербайджанское каспийское морское пароходство” (ASCO) было перевезено 4,9 млн тонн грузов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Согласно информации, в прошлом году паромами и судами типа Ro-Pax было перевезено 37 642 вагона и 35 207 автотранспортных средств.

За год универсальные сухогрузы ASCO перевезли 749 тысяч тонн грузов.

В состав ASCO наряду с транспортным флотом входят специализированный флот и судоремонтные заводы. Транспортный флот состоит из более чем 50 судов, в том числе 20 танкеров, 13 судов-паромов, 15 универсальных сухогрузных судов, 2 суда типа Ro-Ro и 2 суда типа Ro-Pax, а специализированный флот - более чем из 200 судов.

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Версия на английском языке ASCO vessels cargo carriage volume for past year announced
Версия на азербайджанском языке ASCO ötən il üçün yükdaşıma göstəricilərini açıqlayıb

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