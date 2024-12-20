ASCO: Нестабильные погодные условия создают трудности для движения судов

Продолжающиеся нестабильные погодные условия создают трудности с заходом и выходом судов из портов, что приводит к задержкам в грузоперевозках.

Продолжающиеся нестабильные погодные условия создают трудности с заходом и выходом судов из портов, что приводит к задержкам в грузоперевозках.

Об этом Report сказал руководитель пресс-службы ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) Мехман Мехдиев.

Комментируя ситуацию с автомобилями, ожидающими отправки в Азербайджан в порту Курык, он сказал, что во флоте ASCO имеется достаточно паромов для удовлетворения существующего спроса.

"Основная трудность связана с сезонными погодными условиями. Нестабильные погодные условия создают проблемы с заходом и выходом судов из портов, что приводит к задержкам. Ситуация находится под пристальным контролем, и, как только позволят погодные условия, погрузочно-разгрузочные операции будут оперативно осуществляться", - добавил он.

Напомним, что в порту Курык Мангистауской области Казахстана скопилось порядка 1 000 автомобилей, ожидающих отправки паромами в Азербайджан. По данным казахстанских СМИ, в ноябре и декабре где-то в 50% случаях порт закрывается из-за погодных условий. Другим фактором является увеличение числа машин. При поддержке Министерства транспорта Казахстана достигнута договоренность о том, что все азербайджанские паромы будут развернуты в направлении Мангистау.