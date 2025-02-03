О нас

ASCO: "Муровдаг" стал первым азербайджанским грузовым судном, пересекшим Магелланов пролив

ASCO: "Муровдаг" стал первым азербайджанским грузовым судном, пересекшим Магелланов пролив со второго абзаца - с сайта АСКО, просто поменяла пролив Магеллана на Магелланов пролив + кавычки
Инфраструктура
3 февраля 2025 г. 11:21
ASCO: Муровдаг стал первым азербайджанским грузовым судном, пересекшим Магелланов пролив

Сухогруз типа Handysize "Муровдаг" ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) стал первым грузовым судном из Азербайджана, пересекшим Магелланов пролив.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, это событие открыло новую страницу в истории азербайджанского мореплавания.

Судно, отправившееся из порта Токопилья (Чили) с 33 тыс. тоннами нитрата калия на борту, двигалось вдоль южного побережья Латинской Америки и пересекло Магелланов пролив, который считается одним из самых сложных и стратегически важных морских путей в мире. В настоящее время судно направляется в Атлантический океан, где планируется его разгрузка в порту Кадис (Испания).

"Муровдаг" является вторым судном типа Handysize с неограниченной зоной плавания, который ASCO использует в международных водах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоASCO: “Murovdağ” Magellan boğazından keçən ilk Azərbaycan yük gəmisi kimi tarixə düşüb

Другие новости из категории

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
3 февраля 2025 г. 08:26
Стала известна причина затора в районе станции метро 20 Января
ФотоСтала известна причина затора в районе станции метро "20 Января"
31 января 2025 г. 23:04
В Низаминском районе Баку сняты ограничения на движение транспорта
В Низаминском районе Баку сняты ограничения на движение транспорта
31 января 2025 г. 22:25
AYNA выставило на конкурс регулярные автобусные маршруты по 30 направлениям
AYNA выставило на конкурс регулярные автобусные маршруты по 30 направлениям
31 января 2025 г. 19:24
BakuBus получил в обслуживание еще 2 автобусных маршрута
BakuBus получил в обслуживание еще 2 автобусных маршрута
31 января 2025 г. 18:46
В Азербайджане за 20 лет протяженность автодорог I технической категории выросла почти в 12 раз
В Азербайджане за 20 лет протяженность автодорог I технической категории выросла почти в 12 раз
31 января 2025 г. 17:28
В Баку временно изменено расписание движения автобусов по 3 маршрутам 
В Баку временно изменено расписание движения автобусов по 3 маршрутам 
31 января 2025 г. 17:22
Завтра поступят в продажу билеты на февральские автобусные рейсы в Карабах
Завтра поступят в продажу билеты на февральские автобусные рейсы в Карабах
31 января 2025 г. 15:03
Из порта Зиря впервые отправлены транзитные грузы по железной дороге
ФотоИз порта Зиря впервые отправлены транзитные грузы по железной дороге
31 января 2025 г. 14:14
Азербайджан представил предложения по новому Рамочному документу о сотрудничестве с ООН
Азербайджан представил предложения по новому Рамочному документу о сотрудничестве с ООН
31 января 2025 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi