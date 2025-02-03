ASCO: "Муровдаг" стал первым азербайджанским грузовым судном, пересекшим Магелланов пролив

со второго абзаца - с сайта АСКО, просто поменяла пролив Магеллана на Магелланов пролив + кавычки

Сухогруз типа Handysize "Муровдаг" ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) стал первым грузовым судном из Азербайджана, пересекшим Магелланов пролив.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, это событие открыло новую страницу в истории азербайджанского мореплавания.

Судно, отправившееся из порта Токопилья (Чили) с 33 тыс. тоннами нитрата калия на борту, двигалось вдоль южного побережья Латинской Америки и пересекло Магелланов пролив, который считается одним из самых сложных и стратегически важных морских путей в мире. В настоящее время судно направляется в Атлантический океан, где планируется его разгрузка в порту Кадис (Испания).

"Муровдаг" является вторым судном типа Handysize с неограниченной зоной плавания, который ASCO использует в международных водах.