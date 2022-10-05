Аркадий Злочевский: Транзитные возможности Азербайджана значимы для России

"Мы рассматриваем использование транзитных возможностей Азербайджана и выхода в порты Ирана, в том числе в Бендер-Аббас, для доставки нашей продукции в страны мира. Этот вопрос входит в круг наших интересов и будет способствовать расширению экспортного по

"Мы рассматриваем использование транзитных возможностей Азербайджана и выхода в порты Ирана, в том числе в Бендер-Аббас, для доставки нашей продукции в страны мира. Этот вопрос входит в круг наших интересов и будет способствовать расширению экспортного потенциала нашей продовольственной продукции".

Об этом в беседе с Report сказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на проходящей в Баку XII Международной зерновой торговой конференции Global Grain Outlook 2022.

А.Злочевский отметил, что этот канал имеет огромное значение с точки зрения экспорта российских ресурсов: "В этом году в нашей стране произведен рекордный объем зерновых продуктов. В таких условиях организация новых маршрутов доставки этой продукции потребителям имеет чрезвычайную значимость".

Он отметил, что в рамках конференции прежде всего хотел бы изучить возможности экспорта в Азербайджан и соседние страны.

Президент Российского зернового союза подчеркнул, что созданная на территории Азербайджана современная транзитная железнодорожная инфраструктура представляет стратегическое и фундаментальное значение.