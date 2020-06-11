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Ариф Мамедов: Соглашение "Открытое небо" в силе

Ариф Мамедов: Соглашение "Открытое небо" в силе

Несмотря на пандемию коронавируса (COVID-19), соглашение "Открытое небо" в силе. Не планируется отменять льготы.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил директор Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Ариф Мамедов.

"По данным Международной ассоциации гражданской авиации (IATA), в этом году индустрия гражданской авиации потеряла 249 миллиардов долларов США, и возвращение к прежней ситуации произойдет не раньше 2023 года", - добавил он.

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