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Аренда жилых помещений с обязательством продажи может быть освобождена от налогов

Аренда жилых помещений с обязательством продажи может быть освобождена от налогов В Азербайджане со следующего года аренда жилых помещений с обязательством их продажи может быть освобождена от уплаты налога.
Инфраструктура
3 ноября 2022 г. 11:19
Аренда жилых помещений с обязательством продажи может быть освобождена от налогов

В Азербайджане со следующего года аренда жилых помещений с обязательством их продажи может быть освобождена от уплаты налога.

Как сообщает Report, это нашло отражение в предложенных дополнениях и изменениях в Налоговый кодекс.

Соответствующий законопроект обсуждается сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно новой статье, которую планируется добавить в Кодекс, Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд не будет платить налог с дохода, полученного от сдачи в аренду квартир.

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Версия на азербайджанском языке Yaşayış sahələrinin satmaq öhdəliyilə kirayəyə verilməsi vergidən azad oluna bilər

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