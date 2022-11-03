Аренда жилых помещений с обязательством продажи может быть освобождена от налогов

В Азербайджане со следующего года аренда жилых помещений с обязательством их продажи может быть освобождена от уплаты налога.
Как сообщает Report, это нашло отражение в предложенных дополнениях и изменениях в Налоговый кодекс.
Соответствующий законопроект обсуждается сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Согласно новой статье, которую планируется добавить в Кодекс, Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд не будет платить налог с дохода, полученного от сдачи в аренду квартир.