Аренда жилых помещений с обязательством продажи может быть освобождена от налогов

В Азербайджане со следующего года аренда жилых помещений с обязательством их продажи может быть освобождена от уплаты налога.

В Азербайджане со следующего года аренда жилых помещений с обязательством их продажи может быть освобождена от уплаты налога.

Как сообщает Report, это нашло отражение в предложенных дополнениях и изменениях в Налоговый кодекс.

Соответствующий законопроект обсуждается сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно новой статье, которую планируется добавить в Кодекс, Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд не будет платить налог с дохода, полученного от сдачи в аренду квартир.