Арабские партнеры Бакинского порта реализуют в Дубае не имеющий аналогов проект

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Компания Hyperloop One протестирует первую в мире трассу, построенную по технологии "гиперпетли" между Дубаем и Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах, в начале следующего года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил один из основателей компании Hyperloop One Джош Гайгель.

По его словам, путешествие между двумя городами, расстояние между которыми составляет 105 километров, займет всего 12 минут, однако первый проект предназначен для грузовых, а не пассажирских перевозок.

"Мы наняли строителей. Они наверняка недовольны нашими агрессивными целями, но мы рассчитываем на начало следующего года. Мы уже построили колонны в пустыне, собираем трубы, рассчитываем начать тестирование в начале следующего года", - сказал Гайгель в ходе конференции интернет-предпринимателей Web Summit в Лиссабоне.

Технология "гиперпетли"

Технология "гиперпетли", или Hyperloop предполагает движение транспортного средства в вакууме внутри трубы со скоростью до 1200 км. Технология стала известной после того, как о ней упомянул предприниматель Элон Маск, создатель компании, которая производит электромобили Tesla.

Инвестором проекта выступает портовый оператор DP World, которой принадлежит 80 портов в 40 странах. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее заявлял об интересе к инвестициям в проект.

По словам авторов проекта, технология "гиперпетли" позволит владельцам портов, большинство из которых сейчас работает на полную мощность, сэкономить за счет строительства офшорных терминалов, соединенных с берегом ваккумной трубой, вместо покупки дорогой земли для расширения.

Компания Hyperloop One изначально предполагала построить первую трассу в США между Лос-Анжелесом и Сан- Франциско, однако отказалась от этой идеи из-за ограничений в американском транспортном законодательстве.