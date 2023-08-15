Арабские инвестиции помогут увеличить пропускную способность Среднего коридора на 10 млн тонн

Полная реализация проекта строительства зернового терминала и многофункционального морского терминала "Саржа" в порту Курык позволит увеличить пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута (средний коридор) на 10 млн тонн в

Полная реализация проекта строительства зернового терминала и многофункционального морского терминала "Саржа" в порту Курык позволит увеличить пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута (средний коридор) на 10 млн тонн в год.

Как передает Report со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, об этом сказал генеральный директор компании "Semurg Invest" Нуржан Марабаев в ходе подписания сегодня с дубайской "AD Ports Group" Соглашения об основных условиях сотрудничества по данному проекту.

По его словам, сегодня на территории будущего терминала действует склад временного хранения, завершено строительство двух причалов, подъездных железнодорожных путей, первой фазы зернового терминала и терминала генеральных грузов: "Вскоре ожидается перевалка первых грузов".

Региональный директор "AD Ports Group" Абдулазиз Зайед Аль-Шамси после подписания соглашения отметил, что эмиратская сторона заинтересована в сотрудничестве с портом Курык по реализации важнейшей транспортно-логической инициативы для развития экспортных маршрутов в Центральной Азии.

Предполагается, что терминал "Саржа" будет построен и введен в эксплуатацию в 2025 году. При этом предполагаемые расходы составляют 154 млрд тенге (340,6 млн долларов США) частных инвестиций. В том числе будут возведены зерновой терминал, терминал наливных и генеральных грузов. При этом мощность зернового терминала составит 1 млн тонн в год с единовременным хранением 25 тыс. тонн зерновых культур.

Отметим, что "AD Ports Group" владеет и управляет 10 портами и терминалами в ОАЭ.

Компания "Semurg Invest" является владельцем и девелопером многофункционального морского терминала «Саржа» в порту Курык. Общая планируемая перевалочная мощность проекта составляет 10 млн тонн в год.

Напомним, что Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Впоследствии к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша. В настоящее время маршрут пролегает от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В 2022 году по Среднему коридору через Каспийское море было перевезено 1,5 млн тонн грузов. Эти грузы перевозились через порты Курык и Актау в Казахстане, Алят и Говсан в Азербайджане. Благодаря контейнерным перевозкам в прошлом году экспорт Казахстана по Среднему коридору вырос в 8 раз по сравнению с предыдущим годом.