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APM Terminals Poti: Строительство терминала в Поти завершится в 2027 году

APM Terminals Poti: Строительство терминала в Поти завершится в 2027 году 19:47
Инфраструктура
18 сентября 2024 г. 20:02
APM Terminals Poti: Строительство терминала в Поти завершится в 2027 году

Строительство нового терминала в одном из крупнейших портов Грузии - Поти, направленный на увеличение объема грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор), завершится в 2027 году.

Как сообщает Report, об этом заявил менеджер по развитию бизнеса компании APM Terminals Poti Марио Эскобар на "Черноморско-Каспийском логистическом форуме 2024" в Баку.

Ранее планировалось ввести терминал в эксплуатацию в 2024 году.

По словам М.Эскобара, этот проект внесет важный вклад в развитие Среднего коридора: "Уже начата реализация первого этапа. Строительные работы начнутся в 2025 году, и на первом этапе будут построены северный волнолом длиной 1,5 километра и контейнерный терминал".

Он сообщил, что благодаря причалу длиной 330 метров новый терминал сможет обслуживать крупнотоннажные суда.

"Будут установлены два крана типа STS Post-Panamax для погрузки контейнеров, что обеспечит обработку 400 тысяч TEU в год. Терминал сможет принимать суда длиной до 300 метров с осадкой до 13,5 метров. Это превратит порт Поти в основной логистический центр региона", -сказал Эскобар.

Отметим, что проект реализует казахстанская транспортно-логистическая группа PTC Holding.

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Версия на азербайджанском языке "APM Terminals Poti": Orta Dəhlizi dəstəkləyəcək Poti terminalının tikintisi 2027-ci ildə yekunlaşacaq

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