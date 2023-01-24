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AYNA: 30% грузов из Турции в Россию перевозят азербайджанцы

AYNA: 30% грузов из Турции в Россию перевозят азербайджанцы "Наши перевозчики превалируют в перевозках между Азербайджаном и Россией".
Инфраструктура
24 января 2023 г. 13:15
AYNA: 30% грузов из Турции в Россию перевозят азербайджанцы

"Наши перевозчики превалируют в перевозках между Азербайджаном и Россией".

Как сообщает Report, об этом сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев.

По его словам, 80% перевозок приходится на азербайджанских, а 20% - на российских перевозчиков. 30% грузов из Турции в Россию также перевозят азербайджанцы. Мы уже выходим на другие рынки”.

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Версия на азербайджанском языке AYNA: "Türkiyədən Rusiyaya yüklərin 30%-ni azərbaycanlılar daşıyır"

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