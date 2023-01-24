AYNA: 30% грузов из Турции в Россию перевозят азербайджанцы

"Наши перевозчики превалируют в перевозках между Азербайджаном и Россией".

"Наши перевозчики превалируют в перевозках между Азербайджаном и Россией".

Как сообщает Report, об этом сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев.

По его словам, 80% перевозок приходится на азербайджанских, а 20% - на российских перевозчиков. 30% грузов из Турции в Россию также перевозят азербайджанцы. Мы уже выходим на другие рынки”.