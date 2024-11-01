Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе

Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе

В первые три дня конференции COP29 гостям страны и местным гражданам придется пользоваться исключительно действующими в аэропорту автобусами.

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В первые три дня конференции COP29 гостям страны и местным гражданам придется пользоваться исключительно действующими в аэропорту автобусами. Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Анар Рзаев на брифинге, посвященном презентации транспортного плана на период COP29. По словам Рзаева, другие транспортные средства смогут въезжать в аэропорт и высаживать граждан на Терминале-2, однако забирать оттуда пассажиров будет запрещено. На данной территории граждане смогут воспользоваться автобусами Н1 и Н2. Автобусы Н1 будут курсировать до станции метро "28 мая", а автобусы H2 - до станции метро "Ахмедлы". Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Those arriving at Baku airport to be transported only by buses during first days of COP29