Анар Рзаев: В Хырдалан будут проложены новые дороги

Планируется строительство новых дорог из Шамахы в направлении города Хырдалан.

Планируется строительство новых дорог из Шамахы в направлении города Хырдалан.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев на совещании по транспортным вопросам под руководством президента Ильхама Алиева.

По его словам, был проведен мониторинг и проведен анализ данных на 15 перекрестках на территории от Хырдаланского круга до Тбилисского проспекта, от 20 Января до соединения с проспектом Зии Буньядова:

"В результате была подготовлена большая симуляция. В ней предусматривается проведение работ по усовершенствованию Хырдаланского круга, строительство дорожных развязок и переходов, расширение дорог в направлении проспекта Зии Буньядова, а также строительство новых дорог из Шамахы в направлении Хырдалана. Проектировочные работы в этом направлении начнутся в ближайшее время".