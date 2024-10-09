Анар Рзаев: В Баку за нарушения правил отстранены от перевозок более 5 тыс. таксистов

В Баку более 5 тыс. водителей такси отстранены от оказания услуг в этой сфере за несоблюдение правил перевозки пассажиров.

В Баку более 5 тыс. водителей такси отстранены от оказания услуг в этой сфере за несоблюдение правил перевозки пассажиров.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев на общественных слушаниях, посвященных новому проекту по организации дорожного движения.

По его словам, пассажиры могут обратиться в AYNA через колл-центр "141" или посредством аккаунтов агентства в социальных сетях по поводу проблем, с которыми они сталкиваются при использовании услуги такси .