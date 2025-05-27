Анар Рзаев: В Баку в этом году будет введено в эксплуатацию около 400 эко-автобусов

В этом году в Баку частные перевозчики планируют ввести в эксплуатацию около 400 экологически чистых автобусов.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев на общественных слушаниях на тему "Зеленый транспортный бизнес: возможности и перспективы".
По его словам, в настоящее время в Баку функционируют 166 электробусов и 55 автобусов с экологически чистой технологией CNG.
Рзаев отметил, что в результате увеличения количества автобусов число пассажиров, перевозимых в сутки на одном автобусе, в 2023 году составило 630 человек, в 2024 году - 620 человек, а к текущему периоду 2025 года - 560 человек, что показывает снижение заполняемости автобусов.