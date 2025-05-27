Анар Рзаев: В Баку в этом году будет введено в эксплуатацию около 400 эко-автобусов

Анар Рзаев: В Баку в этом году будет введено в эксплуатацию около 400 эко-автобусов

В этом году в Баку частные перевозчики планируют ввести в эксплуатацию около 400 экологически чистых автобусов.

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