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Анар Рзаев: В Баку к 2030 году большинство поездок на автотранспорте будут приходиться на общественный транспорт

Анар Рзаев: В Баку к 2030 году большинство поездок на автотранспорте будут приходиться на общественный транспорт К 2030 году 30-40% поездок на автомобильном транспорте в Баку будут приходиться на личные легковые автомобили, а остальные - на общественный и микромобильный транспорт.
Инфраструктура
9 октября 2024 г. 16:00
Анар Рзаев: В Баку к 2030 году большинство поездок на автотранспорте будут приходиться на общественный транспорт

К 2030 году 30-40% поездок на автомобильном транспорте в Баку будут приходиться на личные легковые автомобили, а остальные - на общественный и микромобильный транспорт.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев на общественных слушаниях в связи с новым проектом по организации дорожного движения в AYNA.

По его словам, при лучшей организации общественного транспорта 90% населения будут иметь доступ к нему в радиусе 500 метров.

"Будет проведено более 100 км велодорожек и реализованы цифровые решения. До мест работы и основных точек можно будет добраться примерно за 20 минут. При повышенных мерах безопасности число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 000 человек составит менее 4. Годовые эмиссии углерода на одного пользователями транспорта составят менее 600 кг, что повлечет положительные социально-экономические последствия", - сказал он.

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Версия на английском языке Anar Rzayev: By 2030 majority of road trips in Baku to be made using public transport
Версия на азербайджанском языке Anar Rzayev: "Bakıda 2030-cu ilə qədər səfərlərin 30-40%-i fərdi nəqliyyatla ediləcək"

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