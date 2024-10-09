Анар Рзаев: В Баку к 2030 году большинство поездок на автотранспорте будут приходиться на общественный транспорт

К 2030 году 30-40% поездок на автомобильном транспорте в Баку будут приходиться на личные легковые автомобили, а остальные - на общественный и микромобильный транспорт.
Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев на общественных слушаниях в связи с новым проектом по организации дорожного движения в AYNA.
По его словам, при лучшей организации общественного транспорта 90% населения будут иметь доступ к нему в радиусе 500 метров.
"Будет проведено более 100 км велодорожек и реализованы цифровые решения. До мест работы и основных точек можно будет добраться примерно за 20 минут. При повышенных мерах безопасности число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 000 человек составит менее 4. Годовые эмиссии углерода на одного пользователями транспорта составят менее 600 кг, что повлечет положительные социально-экономические последствия", - сказал он.