Анар Рзаев: В Баку к 2030 году большинство поездок на автотранспорте будут приходиться на общественный транспорт

Анар Рзаев: В Баку к 2030 году большинство поездок на автотранспорте будут приходиться на общественный транспорт

К 2030 году 30-40% поездок на автомобильном транспорте в Баку будут приходиться на личные легковые автомобили, а остальные - на общественный и микромобильный транспорт.

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К 2030 году 30-40% поездок на автомобильном транспорте в Баку будут приходиться на личные легковые автомобили, а остальные - на общественный и микромобильный транспорт. Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев на общественных слушаниях в связи с новым проектом по организации дорожного движения в AYNA. По его словам, при лучшей организации общественного транспорта 90% населения будут иметь доступ к нему в радиусе 500 метров. "Будет проведено более 100 км велодорожек и реализованы цифровые решения. До мест работы и основных точек можно будет добраться примерно за 20 минут. При повышенных мерах безопасности число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 000 человек составит менее 4. Годовые эмиссии углерода на одного пользователями транспорта составят менее 600 кг, что повлечет положительные социально-экономические последствия", - сказал он. Подпишитесь на наш Telegram канал