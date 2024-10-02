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Анар Рзаев: В Баку будет создана обширная пешеходная зона

Анар Рзаев: В Баку будет создана обширная пешеходная зона В Баку будет создана обширная пешеходная зона, соединяющая улицу Самеда Вургуна и сад Филармонии.
Инфраструктура
2 октября 2024 г. 15:58
Анар Рзаев: В Баку будет создана обширная пешеходная зона

В Баку будет создана обширная пешеходная зона, соединяющая улицу Самеда Вургуна и сад Филармонии.

Об этом в интервью Report заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев.

По его словам, первый проект полного ограничения движения транспорта был реализован на территории сквера Хагани, который после масштабной реконструкции стал пешеходной зоной. Он отметил, что сейчас подобные проекты продолжаются, в том числе на площади перед станцией метро "28 Мая".

"Ограничение движения на улице Азиза Алиева расширит пешеходную зону, которая начинается на улице Низами, и позволит организовать линии микромобильности, связав их с существующей полосой на улице Истиглалийят и продолжив до Приморского национального парка. Все это будет способствовать развитию микромобильности в Баку. С точки зрения туризма, превращение улицы Азиза Алиева в пешеходную зону и закрытие Старого города для автомобилей нерезидентов увеличат интерес туристов и создадут благоприятные условия для роста числа посетителей. Таким образом, будет создана обширная пешеходная зона, соединяющая улицу Самеда Вургуна и сад Филармонии", - считает А.Рзаев.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Anar Rzayev: "Bakıda nəhəng piyada zonası yaradılacaq"

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