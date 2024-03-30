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AYNA: В Азербайджане вырастет количество маршрутных автобусов

AYNA: В Азербайджане вырастет количество маршрутных автобусов В Азербайджане планируется увеличить количество автобусов в общественном транспорте.
Инфраструктура
30 марта 2024 г. 17:58
AYNA: В Азербайджане вырастет количество маршрутных автобусов

В Азербайджане планируется увеличить количество автобусов в сфере общественного транспорта.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Анар Рзаев сказал в эфире REAL TV.

"Сеть общественного транспорта страны претерпит изменения. В страну завозятся электробусы. Новая маршрутная сеть Баку уже готова. Мы уменьшим число маршрутных линий и увеличим количество автобусов на маршрутах. Дублирующие друг друга линии будут меняться. Цель заключается в том, чтобы пересадить граждан с личного транспорта на автобусы и уменьшить пробки.

Предпринимаются шаги для того, чтобы Баку был больше ориентирован на пешеходов, чем на автомобили", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Anar Rzayev: “Azərbaycanda avtobusların sayı artırlacaq”

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