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Анар Рзаев: Компания моего брата не имеет никаких привилегий

Анар Рзаев: Компания моего брата не имеет никаких привилегий Начальник Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев прокомментировал информацию о покровительстве компании брата и выдаче им разрешений сверх лимита.
Инфраструктура
18 февраля 2022 г. 12:03
Анар Рзаев: Компания моего брата не имеет никаких привилегий

Начальник Государственной службы автомобильного транспорта (ГСАТ) при Министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев прокомментировал информацию о покровительстве компании брата и выдаче им разрешений сверх лимита.

Как сообщает Report, об этом он рассказал в эфире BAKU TV.

"С августа 1996 года по август 2013 года я работал гендиректором нидерландской компании Van der Val Intl. Transport Bakı. Это не офшорная компания. С 2013 года я занимаюсь академической деятельностью, и с тех пор у меня нет никаких связей с этой компанией. Ею руководит мой брат. Когда я ушел из компании, в парке насчитывалось около 60 автомобилей. Мы были одними из первых, кто привез в страну автомобили DAF. Сейчас же в компании насчитывается всего 15 машин.

Некоторые разрешения имеют ограничения на проезд. К примеру, с такими разрешениями нельзя попасть в Россию, но разрешается проезд в далекие страны - Германию, Нидерланды, Францию. Эта компания получила разрешения. В прошлом году у ГСАТ было 400-500 таких разрешений. В настоящее время их около 100.

Имеющие ограничения разрешения распределяются между всеми компаниями. То есть по одному на каждые два транспортных средства, имеющих стандарт “Евро 6”. В настоящее время у этой компании только три разрешения”, - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Anar Rzayev: "Qardaşımın şirkətinə xüsusi defisit olan icazələrdən biri belə verilməyib"

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