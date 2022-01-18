О нас
Report Georgia
Аудио новости

Анар Рзаев: Каждый сможет посетить Карабах раз в год 

Анар Рзаев: Каждый сможет посетить Карабах раз в год  Билеты на автобус из Баку в Шушу и Агдам будут продаваться только через портал yolumuzqarabaga.az, и каждый сможет совершить поездку один раз в год.
Инфраструктура
18 января 2022 г. 12:17
Анар Рзаев: Каждый сможет посетить Карабах раз в год 

Билеты на автобус из Баку в Шушу и Агдам будут продаваться только через портал yolumuzqarabaga.az, и каждый сможет совершить поездку один раз в год.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев, выступая на брифинге по поводу открытия регулярных автобусных маршрутов в освобожденные от оккупации районы.

"Всем лицам только один раз в год разрешено осуществлять туда поездки. Пассажиры обеспечиваются индивидуальным страхованием от несчастных случаев. Некоторым лицам, имеющим привилегии, предоставлена возможность один раз в год получать бесплатный билет по этим направлениям. К этой категории относятся герои Отечественной войны, национальные герои, члены семей шехидов, инвалиды Карабахской войны. Всем, в том числе лицам, имеющим привилегии, предоставляется право посещать освобожденные от оккупации территории только один раз в год. Для обеспечения безопасности движения совместно с соответствующими структурами определены схема движения маршрута и места для остановки. Водители, которые будут осуществлять пассажироперевозки по новым маршрутам, привлечены к тренингам по минной безопасности. Для информирования пассажиров в автобусах будут демонстрироваться видеоролики о минной безопасности",- отметил А.Рзаев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке DANX: "Qarabağa hər kəs ildə bir dəfə səfər edə biləcək"

Самое важное

Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
17 января 2022 г. 08:29
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат 3+3 активно поддержан нами
Лавров: Предложенный президентом Азербайджана формат "3+3" активно поддержан нами
14 января 2022 г. 13:52
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
Уволена воспитательница детсада, ударившая ребенка
14 января 2022 г. 12:09
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
14 января 2022 г. 12:08
В отношении воспитательницы детсада, ударившую ребенка, проводится расследование
В отношении воспитательницы детсада, ударившую ребенка, проводится расследование
14 января 2022 г. 10:23
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
13 января 2022 г. 23:55
Возвращен армянин, перешедший по ошибке на территорию Азербайджана
Возвращен армянин, перешедший по ошибке на территорию Азербайджана
13 января 2022 г. 20:33
ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями
ГДП обратилась к водителям в связи с погодными условиями
13 января 2022 г. 11:35
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
12 января 2022 г. 22:11
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
12 января 2022 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi