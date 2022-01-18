Анар Рзаев: Каждый сможет посетить Карабах раз в год

Билеты на автобус из Баку в Шушу и Агдам будут продаваться только через портал yolumuzqarabaga.az, и каждый сможет совершить поездку один раз в год.

Билеты на автобус из Баку в Шушу и Агдам будут продаваться только через портал yolumuzqarabaga.az , и каждый сможет совершить поездку один раз в год.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев, выступая на брифинге по поводу открытия регулярных автобусных маршрутов в освобожденные от оккупации районы.

"Всем лицам только один раз в год разрешено осуществлять туда поездки. Пассажиры обеспечиваются индивидуальным страхованием от несчастных случаев. Некоторым лицам, имеющим привилегии, предоставлена возможность один раз в год получать бесплатный билет по этим направлениям. К этой категории относятся герои Отечественной войны, национальные герои, члены семей шехидов, инвалиды Карабахской войны. Всем, в том числе лицам, имеющим привилегии, предоставляется право посещать освобожденные от оккупации территории только один раз в год. Для обеспечения безопасности движения совместно с соответствующими структурами определены схема движения маршрута и места для остановки. Водители, которые будут осуществлять пассажироперевозки по новым маршрутам, привлечены к тренингам по минной безопасности. Для информирования пассажиров в автобусах будут демонстрироваться видеоролики о минной безопасности",- отметил А.Рзаев.