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AYNA: До 2030 года 30-40% поездок в Баку планируется осуществлять на личных легковых автомобилях

AYNA: До 2030 года 30-40% поездок в Баку планируется осуществлять на личных легковых автомобилях До 2030 года 30-40% поездок в Баку планируется осуществлять на личных легковых автомобилях, а остальные - на общественном транспорте.
Инфраструктура
11 марта 2024 г. 11:11
AYNA: До 2030 года 30-40% поездок в Баку планируется осуществлять на личных легковых автомобилях

До 2030 года 30-40% поездок в Баку планируется осуществлять на личных легковых автомобилях, а остальные - на общественном транспорте.

Как сообщает Report, об этом на общественных слушаниях в Комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал председатель правления Агентства наземного транспорта (AYNA) Азербайджана Анар Рзаев.

"В целом планируется, что доля тех, кто пользуется общественным транспортом, превысит 90%. Кроме того, предполагается изменение системных показателей, чтобы люди могли добраться до любой точки за более короткое время, без пробок. Также необходимо улучшение экологической обстановки. Планируется снизить норму выбросов углекислого газа на душу населения.

В Баку в течение года осуществляется около 2 млрд поездок, из которых 52% приходится на личные транспортные средства и такси, а 28% - на общественный транспорт ", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda nəqliyyatın mobilliyi ilə bağlı hədəflər açıqlanıb

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