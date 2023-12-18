Анар Рзаев: Число поездок на такси в Баку сократилось на 14%

В результате реформ в сфере услуг такси в Азербайджане количество поездок на такси в Баку сократилось примерно на 14%.

В результате реформ в сфере услуг такси в Азербайджане количество поездок на такси в Баку сократилось примерно на 14%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Анар Рзаев на презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

"В частности, количество поездок на такси до метро или от метро серьезно сократилось. За счет сокращения поездок на короткие расстояния средняя дальность поездки увеличилась с 8,5 км до 10 км. Также количество ежедневных перевозок автобусами увеличилось на 100 тысяч человек и достигло 1 миллиона 600 тысяч", - отметил он.

Замминистра отметил, что водители такси привлекаются к тренингам для повышения уровня обслуживания граждан: "Более 14 тысяч водителей изъявили желание принять участие в тренингах, проводимых в учебно-тренировочном центре AYNA. Из них более 11 тысяч приняли в них участие", - сказал он.

Рзаев напомнил, что в начале следующего года к такси будут применяться новые технические требования. Утверждение требований находится на завершающей стадии, сказал он.