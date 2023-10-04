О нас

Строительство автодороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд завершено на 80%

Строительство автодороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд завершено на 80% Строительство автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, имеющей большое значение для Азербайджана, завершено на 80%.
Инфраструктура
4 октября 2023 г. 11:04
Строительство автодороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд завершено на 80%

Строительство автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, имеющей большое значение для Азербайджана, завершено на 80%.

Об этом Report заявил пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

Он отметил, что одним из важнейших проектов дорожной инфраструктуры, проходящих по территории Джебраильского и Зангиланского районов, является строительство участка Зангезурского коридора, проходящего через Азербайджан: "Дорога протяженностью 123,5 километра строится в соответствии с первой технической категорией. Часть дороги состоит из шести полос, остальная часть четырехполосная. Выполнено 80% от общего объема работ".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Anar Najafli: 80% of Horadiz-Jabrayil-Zangilan-Aghband highway completed
Версия на азербайджанском языке Anar Nəcəfli: "Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd avtomobil yolunun 80 %-i tamamlanıb"

Самое важное

Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку
Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку
3 октября 2023 г. 20:31
Доставлены в Баку задержанные экс-лидеры сепаратистского режима в Карабахе
Доставлены в Баку задержанные экс-лидеры сепаратистского режима в Карабахе
3 октября 2023 г. 19:58
На строительство автомобильной дороги в Имишли выделено 15,8 млн манатов
На строительство автомобильной дороги в Имишли выделено 15,8 млн манатов
3 октября 2023 г. 17:12
Генпрокуратура: Суд не вынес окончательного решения в отношении совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране
Генпрокуратура: Суд не вынес окончательного решения в отношении совершившего теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране
3 октября 2023 г. 16:31
Рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность
Рабочая группа по азербайджано-французским межпарламентским связям приостанавливает свою деятельность
3 октября 2023 г. 14:19
Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса
3 октября 2023 г. 05:36
Обстреляны позиции армии Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района
Обстреляны позиции армии Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района
2 октября 2023 г. 20:15
АП: Управление на территориях проживания армянских жителей осуществляется посредством спецпредставительств президента
АП: Управление на территориях проживания армянских жителей осуществляется посредством спецпредставительств президента
2 октября 2023 г. 16:47
Названы работы, проводимые в рамках реинтеграции армянских жителей Карабаха
Названы работы, проводимые в рамках реинтеграции армянских жителей Карабаха
2 октября 2023 г. 16:40
МВД: Принимаются решительные меры для полной декриминализации Карабахского региона
МВД: Принимаются решительные меры для полной декриминализации Карабахского региона
2 октября 2023 г. 14:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi