Строительство автодороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд завершено на 80%

Строительство автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, имеющей большое значение для Азербайджана, завершено на 80%.

Строительство автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, имеющей большое значение для Азербайджана, завершено на 80%.

Об этом Report заявил пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

Он отметил, что одним из важнейших проектов дорожной инфраструктуры, проходящих по территории Джебраильского и Зангиланского районов, является строительство участка Зангезурского коридора, проходящего через Азербайджан: "Дорога протяженностью 123,5 километра строится в соответствии с первой технической категорией. Часть дороги состоит из шести полос, остальная часть четырехполосная. Выполнено 80% от общего объема работ".